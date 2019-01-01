Başakşehir ile Abdullah Avcı'nın yolları ayrıldı

Sezonu ikinci sırada bitiren Başakşehir, Abdullah Avcı ile yollarını açıkladığını duyurdu.

Futbol Kulübü yaptığı açıklamayla Avdullah Avcı ile yollarını ayırdığını açıklayarak teşekkür etti. Deneyimli teknik adamın Beşiktaş'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Başakşehir'in açıklaması şu şekilde:

"İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü kurulduğu günden bu yana takımımızın teknik direktörlüğünü yapan, başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ’ın 13 yıllık yol arkadaşı ve değerli dostu Abdullah Avcı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, kendisinin isteği doğrultusunda karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.

Futbolun bilimsel yanına önem veren, karakteri ve duruşuyla Türk futbolu için örnek bir profil olan Abdullah Avcı ile uzun yıllardır süren birlikteliğimiz, bugün itibariyle sona ermiş bulunmaktadır.

Kulübümüzün gelişme ve büyüme sürecinde verdiği tüm emekler için Abdullah Avcı’ya teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ"

5 sezondur ilk 4'ün dışına çıkmıyor

Medipol Başakşehir ile son 2 yıldır şampiyonluk yarışı veren Abdullah Avcı, 5 yıldır Süper Lig'de ilk 4'ün altına düşmeyerek istikrarlı bir görüntü sergiledi.

Abdullah Avcı'nın OPTA istatistikleri

Abdullah Avcı, Süper Lig kariyerinde çıktığı 316 maçta (tamamı Başakşehir) 148 galibiyet aldı (82B 86M)

Başakşehir, Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 316 Süper Lig maçında toplam 460 gol attı (1,45 ortalama), kalesinde 342 gol gördü (1,08 ortalama).

Süper Lig'in son dört sezonunda en fazla galibiyet alan teknik direktörler: Şenol Güneş - 88 & Abdullah Avcı ? 78.

Süper Lig'in 2018/19 sezonunda kalesini en fazla maçta gole kapatan takım Başakşehir (17).o Son iki sezonda da Süper Lig'de en fazla isabetli pas yapan takım Başakşehir.

Bu sezon Süper Lig'de skor olarak en uzun süre önde (1201 dakika) ve en kısa süre (388 dakika) geride oynayan takım Başakşehir.

Bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de hiçbir maçta üç gol yemeyen sadece iki takım var: Başakşehir & .