Başakşehir ikinci yarı hazırlıklarına başladı

Sezonun ilk yarısını ikinci sırada bitiren Başakşehir, ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

Medipol 'in 7 günlük devre arası izni bitti. Bu sabah Antalya'ya gelen Medipol Başakşehir, ilk çalışmasını akşam saatlerinde yapacak.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki İstanbul temsilcisinin kamp kadrosunda izinli olduğu bildirilen Arda Turan yer almadı.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ne gelen Medipol Başakşehir, ilk hazırlık maçını 9 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de ekibi Fortuna Sittard ile oynayacak. Turuncu lacivertliler ikinci hazırlık karşılaşmasında ise 11 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de İsviçre temsilcisi ile karşı karşıya gelecek.

İstanbul ekibi, Süper Lig'in ikinci yarısında ilk maçını ise 18 Ocak'ta evinde BtcTurk ile yapacak.