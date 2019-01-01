Başakşehir iki yıldızıyla sözleşme yeniledi

Turuncu lacivertliler, transfer döneminde isimleri başka kulüplerle anılan Mert Günok ve Mahmut Tekdemir ile yeni sözleşme imzaladı.

kadrosunu koruyor... Turuncu lacivertliler, transfer döneminde adı diğer kulüple anılan Mahmut Tekdemir ve Mert Günok ile yeni sözleşme imzaladı.

Başakşehir twitter hesabından yaptığı açıklamada deneyimli ön liberosuyla 5 yıllık, tecrübeli kalecisiyle de 4 yıllık kontrat imzalandığını duyurdu.

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Mert Günok'un 31 Mayıs 2020, Mahmut Tekdemir'in ise 31 Mayıs 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Mahmut bayrak adam olma yolunda

Önceki ismi İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Başakşehir altyapısında yetişen Mahmut Tekdemir, 2006 yılından bu yana turuncu lacivertlilerin formasını giyiyor. 31 yaşındaki oyuncu böylelikle futbolu Başakşehir'de bırakmaya oldukça yakınlaştı. Bilindiği üzere tüm futbol kariyerini altyapısından çıktığı kulüpte sürdürüp bırakan oyunculara bayrak adam lakabı takılıyor.

Mert Günok ise, 2016 yazında imza attığı Başakşehir'de 3. sezonunu geçiriyor. 30 yaşındaki eldiven, geçtiğimiz sezon Başakşehir'in ligde oynadığı tüm maçlarda ilk 11'de forma giymişti.