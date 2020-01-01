Başakşehir için sezon nasıl geçti; kimler gidecek, kimler kalacak?

Süper Lig'de 2019-20 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan turuncu-lacivertli ekibin kadrosunu neler bekliyor?

Okan Buruk yönetiminde sezona istediği gibi başlayamayan , haftalar geçtikçe toparlandı ve sahaya yansıttığı planlı-istikrarlı oyunuyla mutlu sona ulaşmayı başardı.

Buruk'un sezon ortasında Crivelli ve Demba Ba'yı bir arada oynatmasıyla birlikte istediği taktik dizilimini bulan Başakşehir, 28. haftada devraldığı liderliği sezon sonuna kadar korudu.

Başakşehir'in başarıları bununla da sınırlı kalmadı...

Daha fazla takım

, Borussia ve Wolfsberger'in bulunduğu gruptan 10 puanla lider çıkan Başakşehir, UEFA son 32 turunda eşleştiği Sporting'i de epik bir ikinci maç sonunda turnuvanın dışına itti.

Son 16 turunda ise rakip Kopenhag oldu. Başakşehir rakibini konuk ettiği ilk maçta aldığı 1-0'lık galibiyetle avantajı cebine koydu.

Turuncu-lacivertli ekip, 5 Ağustos'ta oynayacağı rövanş karşılaşmasında da istediği skoru aldığı takdirde çeyrek finale yükselecek ve büyük ihtimalle ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir'in form durumunu ve takımdaki iyi havayı göz önüne alırsak tek maçlı bir sistemde her sonucun çıkabileceğini unutmamak gerekiyor.

Tarihinin ilk şampiyonluğunu kazanan Başakşehir'in kadrosundaki son durum ise şu şekilde:

Dokunulmazlar

Turuncu-lacivertli ekiple sözleşmeleri devam eden Mert Günok, Alexandru Epureanu, Junior Caiçara, Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Carlos Ponck, Mahmut Tekdemir, Danijel Aleksic, Enzo Crivelli ve Demba Ba'nın takımdan ayrılması bekleniyor.

Takımın iskeletinde önemli bir yeri olan bu kadar çok oyuncunun gelecek sezon da kadroda yer alacak olmasının Başakşehir'e şimdiden büyük bir avantaj sağlayacağını söyleyebiliriz.

Belirsizler

Listenin başında Gael Clichy yer alıyor. Başakşehir ile olan sözleşmesi sona eren Fransız sol bekin Süper Lig'den de talipleri bulunuyor.

Sözleşmesi biten bir diğer oyuncu olan Mehmet Topal ise Başakşehir'de kalmak istediğini açıkladı. Bakalım turuncu-lacivertli ekibin bu konudaki kararı ne olacak?

Martin Skrtel'in ilerleyen yaşına rağmen gösterdiği performans dikkat çekiciydi. 35 yaşındaki stoperin Başakşehir ile sözleşme yenilip yenilemeyeceği belirsizliğini koruyor.

Sezon başında takıma katılan Fredrik Gulbrandsen'in sözleşmesi devam etse de, yabancı sınırlaması nedeniyle Başakşehir'in bu hakkı başka bir oyuncu için kullanması muhtemel. Turuncu-lacivertli ekip uygun bir teklif geldiği takdirde Norveçli oyuncuyla yollarını ayırabilir.

Kiralık sözleşmesi sona erecek Azubuike'den memnun kalan Başakşehir, 23 yaşındaki oyuncuyu 1 sezon daha takımda tutmak istiyor.

Kendisini transfer etmek isteyen çok sayıda kulübün bulunduğu Volkan Babacan'ın gelecek tekliflere göre takımdan ayrılması ihtimaller arasında yer alıyor.

Gözden çıkarılanlar

Sözleşmesi sona erecek olan Eljero Elia, Başakşehir'den ayrılacağını açıklamıştı.

Elia'nın yanı sıra Robinho, Uğur Uçar ve Gökhan İnler'le de sözleşme yenilenmesi beklenmiyor.

Sözleşmesi bitenler

Başakşehir'de sözleşmesi biten 8 oyuncu bulunuyor; Azubuike, Robinho, Eljero Elia, Martin Skrtel, Mehmet Topal, Gael Clichy, Uğur Uçar ve Gökhan İnler.

Genç oyuncular

Yaş ortalaması oldukça fazla olan Başakşehir'de yine de sahada etkili bir oyun sergileyebilen genç isimler bulunuyor.

Sezonun yıldızlarından İrfan Can Kahveci'nin sadece 25 yaşında olduğunu unutmamak gerekiyor.

Aynı zamanda takımın en golcü oyuncularından Enzo Crivelli de 25 yaşında.

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Bu iki ismin dışında süre verildiği her maç gayet iyi bir performans sergileyen 24 yaşındaki Carlos Ponck, bu takımın önemli bir parçası olabilir.

Sezon başında Hamburg'tan kiralanan ve geçtiğimiz günlerde Başakşehir'in satın alma opsiyonunu kullandığı 22 yaşındaki Berkay Özcan, aldığı süreyi artırabilir.

Takımda kalması beklenen 23 yaşındaki Azubuike ve zaman zaman kadroda yer bulmayı başaran 18 yaşındaki Muhammet Arslantaş da Başakşehir'in kullanmak isteyebileceği oyuncular arasında yer alıyor.