Başakşehir Gulbrandsen ile resmi sözleşmeyi imzaladı

Red Bull Salzburg'la yollarını ayıran Fredrik Gulbrandsen Başakşehir'le 3 yıllık sözleşme imzaladı.

ekiplerinden Medipol , Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen'i kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki golcü oyuncu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, 'nın Salzburg kulübünden Norveçli santrfor oyuncusu Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fredrik Gulbrandsen'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Hem atıyor hem attırıyor

Futbola Lillestrom'da başlayan Gulbrandsen, 3 yıldır Red Bull Salzburg forması giyiyordu. Golcü oyuncu geçtiğimiz sezon 23 lig maçında 7 gol, 7 asistlik bir performansa imza atarken, 'nde de çıktığı 9 maçta 5 gol kaydetti.

Gulbrandsen, 10 Eylül 1992 doğumlu ve 1,75 m boyunda. 3 kez giydiği Norveç Milli Takımı formasıyla henüz golü bulunmuyor.