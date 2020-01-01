Gulbrandsen coştu, Başakşehir farklı kazandı: 7-0!

Başakşehir, Türkiye Kupası’nda Turgutluspor’u 7-0 mağlup etti. Oyuna 74. dakikada giren Gulbrandsen, karşılaşmayı hat-trick ile tamamladı.

Kupası 5. tur maçında , 2. Lig temsilcisi Turgutluspor ’u konuk etti.

Sezon boyunca fazla süre alamayan oyuncularına şans veren Okan Buruk , hayal kırıklğına uğramadı. Başakşehir henüz 5. dakikada Danijel Aleksic ’in golüyle öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı 1-0 sona erdi.

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İkinci yarının perdesini Demba Ba açtı ve 58’de fileleri havalandırdı. Senegalli oyuncunun golünde asist yapan Giuliano , 65’te bu sefer Kerim Fre i’ı golle buluşturdu: 3-0. Kerim de yaklaşık iki sene aradan sonra Başakşehir formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

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69. dakikada skoru 4-0'a getiren Nacer Chadli de Başakşehir formasıyla ilk golünü kaydetti. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Fredrik Guldbrandsen ise karşılaşmanın son bölümüne damga vurdu. Norveçli oyuncu önce 79’da topu boş kaleye göndererek farkı beşe çıkardı, ardından 83 ile 90. dakikalarda fileleri havalandırarak karşılaşmayı hat-trick ile tamamladı.

7-0 sona eren maçın ardından Başakaşehir, adını son 16 takım arasına yazdırmış oldu.