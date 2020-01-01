Başakşehir, Edin Visca'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
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Vedat Yangın
Başakşehir'in Bosnalı sağ kanat oyuncusu Edin Visca, beş yıl daha turuncu-lacivertlilerde kaldı.
Başakşehir, 31 Mayıs 2021'de sözleşmesi sona erecek olan Visca'yla 31 Mayıs 2025'e kadar yeni mukavele imzalandığını TFF'ye bildirdi.
Böylece Visca'nın sezon bitiminde Başakşehir ile yollarını ayıracağına dair çıkan haberlere de son nokta koyulmuş oldu.
Visca, son olarak 2019-20 sezonunda Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplamda 47 maça çıkıp 19 gol, 14 asistlik performans sergilemişti.