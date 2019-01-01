Başakşehir Dusko Tosic'e talip oldu iddiası

Kariyerine Çin'de devam eden Dusko Tosic için Türkiye'den tek resmi teklifin Başakşehir'den geldiği iddia edildi.

, Beşiktaş forması da giyen ve şu an kariyerini Çin ekibi Guanghou Rief'de sürdüren Dusko Tosic'e talip oldu.

Fanatik'ten Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre ara transfer dönemi çalışmalarına başlayan turuncu lacivertli kulüp, listesine Dusko Tosic'i aldı. Çin'de mutlu olmayan ve kulübünde istediği kadar şans bulamayan Tosic’le ilk görüşmelerden olumlu sonuç alındığı belirtildi.

Çin ekibi Guanghou Rief ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tosic’in devre arasında kiralanması öngörülüyor. Adı Beşiktaş’la da anılan Tosic’e ’den tek resmi teklifin Başakşehir’den geldiği öğrenildi.

Sırp futbolcu, bu sezon Çin Süper Lig'inde 12 kez forma giydiği karşılaşmalarda 3 gol kaydetti.