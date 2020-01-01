Başakşehir, Denizlispor engelini iki golle aştı

Lider Başakşehir, sahasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u Enzo Crivelli ve Edin Visca'nın (pen.) golleriyle 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 31. haftasında lider , sahasında Yukatel ile karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 0-0'lık skorla geçen müsabakanın 65. dakikasında ev sahibinde Enzo Crivelli takımını 1-0 öne geçiren golü attı. 76. dakikada Crivelli'nin ortasında top Mustafa Yumlu'nun eline çarptı. VAR incelemesinin ardından penaltı kararı geldi ve 78'de Edin Visca penaltıyı gole çevirerek maçın sonucunu belirledi: 2-0.

Bu sonuçla Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran Başakşehir puanını 66'ya yükseltip en yakın takipçisi ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 5'e yükseltti. Denizlispor ise 32 puanda kaldı.

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Başakşehir 13 Temmuz Pazartesi günü deplasmanına konuk olacak. Aynı gün Denizlispor ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

Maçın önemli anları

12. dakikada İrfan Can Kahveci'nin soldan ortaladığı topa arka direkte Crivelli kafayla vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.



17. dakikada Caiçara sağdan çizgiye inerek ceza sahasına girdi ve topu ön direkte bekleyen Crivelli'ye çıkardı. Crivelli'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı.



28. dakikada Clichy'nin soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Visca'nın şutunda kaleci Tolgahan Acar meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.



38. dakikada Aleksic'in soldan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağa Demba Ba kafayla vurdu, top auta gitti.



İlk yarı 0-0 sona erdi.

57. dakikada soldan ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci, pasını müsait durumdaki Demba Ba'ya aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerinden vuruşunda son anda Mustafa Yumlu'nun müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere gitti.

65. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. İrfan Can'ın sağdan kullandığı kornerde kale sahası ön çizgisi üzerinde yükselen Crivelli, kafayla vurduğu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

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77. dakikada Medipol Başakşehir, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı. Ceza sahasının sol kenarında topla buluşan Crivelli, meşin yuvarlağı ortaladı. Zeki Yavru'nun elle topa müdahale ettiğini ancak pozisyonun ceza sahası dışında olduğunu belirten hakem Abdulkadir Bitigen ev sahibi ekip lehine serbest vuruş verdi. VAR incelenmesinin ardından Zeki'nin ceza sahası içinde topa müdahale ettiği belirlendi ve karar penaltı olarak değiştirildi. 78. dakikada penaltıda topun başına geçen Visca, meşin yuvarlağı kaleci Tolgahan'ın sağından ağlarla buluşturdu: 2-0

84. dakikada Rodallega'nın uzaktan sert şutunda top yandan auta çıktı.

Müsabaka, Medipol Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.