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Başakşehir, Demba Ba'yı transfer ettiğini açıkladı

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Getty Images
Başakşehir yeni golcüsünü ilginç bir yöntemle tanıttı. Yeni transferin Demba Ba olduğu ise kolundaki saatten anlaşıldı.

Başakşehir, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni golcüsünü tanıttı.

Fotoğrafta suratı baykuş yüzü ile kapatılan ismin Demba Ba olduğu ise sosyal medyada kolunda taktığı saatten anlaşıldı.

Resmi açıklama da yapıldı

Başakşehir, resmi twitter hesabından paylaştığı video ile de Demba Ba transferini resmen duyurdu.

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2014-15 sezonunda ve 2016-17 sezonunun ikinci yarısında Beşiktaş forması giyen 33 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Göztepe forması giydikten sonra Shanghai Shenhua'ya geri dönmüştü.

Demba Ba, Çin Süper Ligi'nde 2018 sezonunda 17 maça çıkıp 6 gol attı.

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