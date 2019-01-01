Başakşehir, Demba Ba'yı transfer ettiğini açıkladı
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Başakşehir, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni golcüsünü tanıttı.
Fotoğrafta suratı baykuş yüzü ile kapatılan ismin Demba Ba olduğu ise sosyal medyada kolunda taktığı saatten anlaşıldı.
Başakşehir'den transfer açıklaması bekleniyor. pic.twitter.com/DtMW5UgzcN— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) 22 Ocak 2019
Resmi açıklama da yapıldı
Başakşehir, resmi twitter hesabından paylaştığı video ile de Demba Ba transferini resmen duyurdu.
✍🏿 Hoş geldin @dembabafoot. pic.twitter.com/eGLl7BF8Lz — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 22 Ocak 2019
2014-15 sezonunda ve 2016-17 sezonunun ikinci yarısında Beşiktaş forması giyen 33 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Göztepe forması giydikten sonra Shanghai Shenhua'ya geri dönmüştü.
Demba Ba, Çin Süper Ligi'nde 2018 sezonunda 17 maça çıkıp 6 gol attı.