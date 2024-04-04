Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Millî maç arasından önceki son üç maçını da kaybeden Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Süper Lig'de oynadığı 30 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor. Haberin devamı aşağıda Maç Tarih Saat Kanal Başakşehir - Beşiktaş 4 Nisan Perşembe 20.30 beIN SPORTS 1 Başakşehir - Beşiktaş maçı öncesi detaylar Ligde çıktığı son 3 karşılaşmadan mağlup ayrılan siyah-beyazlılar, RAMS Başakşehir karşısında galibiyet özlemine son vermeye çalışacak. Beşiktaş, Başakşehir'e yenilmesi halinde ise 2021-2022 sezonundan bu yana ligde ilk kez üst üste 4 yenilgi yaşayacak. Gelecek maç Süper Lig IBS BJK Maç önizlemesi Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde söz konusu sezonda 11, 12, 13 ve 14. haftalarda oynadığı maçlardan puansız ayrılmıştı. Avrupa kupalarına katılma yarışını sürdüren Başakşehir bu maç öncesi topladığı 42 puanla 7. sırada bulunuyor.