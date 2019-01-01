Başakşehir, Berkay Özcan'ı kadrosuna kattı
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Basaksehir
Transferin son gününde Başakşehir'den önemli bir hamle geldi.
Arda Turan'ın ücretinde indirime gideceği haberiyle finansal anlamda bir nebze rahatlayan Başakşehir, Berkay Özcan transferinde de mutlu sona ulaştı.
Turuncu lacivertli ekip, geride kalan sezonun başında Hamburg'a transfer olan 21 yaşındaki orta sahayı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.
Başakşehir, transferi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:
✍️🏽HOŞ GELDİN | 🧿 41 pic.twitter.com/T7Ar5vVbo6— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) September 2, 2019
1 kez A Milli formayı giyen Berkay Özcan, geçtiğimiz sezon 2. Bundesliga'da 15 maçta görev aldı.