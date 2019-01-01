Transfer

Başakşehir, Berkay Özcan'ı kadrosuna kattı

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Basaksehir
Turuncu lacivertliler, Hamburg'un 21 yaşındaki orta sahası Berkay Özcan'ı satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Transferin son gününde Başakşehir'den önemli bir hamle geldi.

Arda Turan'ın ücretinde indirime gideceği haberiyle finansal anlamda bir nebze rahatlayan Başakşehir, Berkay Özcan transferinde de mutlu sona ulaştı.

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Turuncu lacivertli ekip, geride kalan sezonun başında Hamburg'a transfer olan 21 yaşındaki orta sahayı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

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Başakşehir, transferi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:

1 kez A Milli formayı giyen Berkay Özcan, geçtiğimiz sezon 2. Bundesliga'da 15 maçta görev aldı.

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