Başakşehir, Azubuike'yi kadrosuna katıyor

Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'un başarılı futbolcusu Okechukwu Azubuike ile anlaştı.

Medipol , Nijeryalı orta saha oyuncusu Okechukwu Azubuike'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Turuncu lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre 22 yaşındaki oyuncunun transferi için kulübü Pyramids ile 1 yıllık kiralık anlaşmaya varıldı.

Bu akşam İstanbul'a gelecek oyuncu ile yarın yapılacak sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.

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Azubuike, Medipol Başakşehir'in Fredrik Gulbrandsen, Muhammet Demir, Furkan Soyalp ve Aziz Eraltay'dan sonra bu sezon 5. transferi olacak.

Nijeryalı futbolcu Süper Lig'de daha önce Çaykur Rizespor ve formasını giymişti.