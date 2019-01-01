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Başakşehir, Aziz Behich'i transfer etti

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Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Başakşehir, yeni sezon öncesi ilk transferini yaptı.

Başakşehir, PSV Eindhoven'da forma giyen Avustralyalı sol bek Aziz Behich ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Sezon başında Bursaspor'dan PSV'ye 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Behich, Hollanda kulübünde beklediği forma şansını bulamamıştı. 28 yaşındaki sol bek oyuncusu, Eredivisie'de sadece 4 maçta 70 dakika oynayabilmişti.

Adı Beşiktaş ile de anılan Behich'i Başakşehir transfer ettiğini Twitter'dan paylaştığı videoyla duyurdu.

 

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