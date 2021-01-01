Süper Lig

Başakşehir, Aykut Kocaman ile prensipte anlaştı

Goal
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Aykut Kocaman Okan Buruk Basaksehir Konyaspor 12162019
Vedat Yangın
Başakşehir teknik direktörlük koltuğu için Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Başakşehir, Okan Buruk'tan ayrılan yeri Aykut Kocaman ile dolduruyor.

İstanbul ekibi, deneyimli teknik adam ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

Başakşehir'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır. Detaylı bilgiler, pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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