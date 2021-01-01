Başakşehir, Aykut Kocaman ile prensipte anlaştı
Vedat Yangın
Başakşehir, Okan Buruk'tan ayrılan yeri Aykut Kocaman ile dolduruyor.
İstanbul ekibi, deneyimli teknik adam ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.
Başakşehir'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır. Detaylı bilgiler, pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.
KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) January 30, 2021
Kulübümüz, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır. Detaylı bilgiler, pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacaktır. pic.twitter.com/ZSQAZG6M4f