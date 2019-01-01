Başakşehir Avrupa Ligi'nde gruptan nasıl çıkar?
Avrupa Ligi'nde geride kalan 3 maçta istediği sonuçları alamayan Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu mücadelesinde Wolfsberger'in konuğu olacak. 4 puanı bulunan turuncu lacivertliler, bu deplasmanda alacağı galibiyetle ilk iki şansını büyük ortanda arttırabilir.
Başakşehir Avrupa Ligi'nde gruptan nasıl çıkar?
Avrupa Ligi'nde Wolfsberger, Roma ve Mönchengladbach'la ile aynı grupta bulunan Başakşehir, sahasında oynadığı Mönchengladbach mücadelesinden 1, Wolfsberger karşılaşmasında da 3 puan almayı başardı. J Grubundaki puan durumu şöyle;
|Takım
|Averaj
|Puan
|Roma
|+4
|5
|Medipol Başakşehir
|-3
|4
|Wolfsberger
|+3
|4
|Borussia Mönchengladbach
|-4
|2
4 puanı bulunan Başakşehir'in gruptan çıkabilmesi için evvele en yakın rakibi Wolfsberger'i deplasmanda mağlup etmesi ve ikili averajda üste çıkması gerekiyor. Ardından sahasında oynayacağı Roma karşısında puan alamasa dahi, Mönchengladbach ile Almanya'daki maçta final mücadelesi verebilir. Ve alacağı bir puan da Başakşehir'i ilk ikiye sokabilir.
Başakşehir'in kalan maçları
07.11.2019 Wolfsberger - Başakşehir
28.11.2019 Başakşehir - Roma
12.12.2019 Mönchengladbach - Başakşehir
Okan Buruk: Kazanmak için elimizden geleni yapacağız
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile yapacakları maçın zorlu geçeceğini belirtti:
"Wolfsberger, birlikte hareket eden ve takım oyununu iyi oynayan bir ekip. Mücadele gücü çok yüksek. Kazanmak için iyi bir oyun sergilemeye çalışacaklardır. Biz de rakibimiz gibi yarın kazanmak için sahada elimizden geleni yapacağız."
Okan Buruk, turuncu-lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere üç kulvarda mücadele yürüteceğine dikkati çekerek, "Söz konusu üç kulvarda da mücadele edebilecek kadromuz var. Hedefimiz bütün kulvarlarda başarı elde etmek. Özellikle Avrupa'daki başarı, hem ülke puanı hem de kendi puanımız için çok önemli" ifadelerini kullandı.