Başakşehir Avrupa Ligi'nde gruptan nasıl çıkar?

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda son sırada bulunan Başakşehir, Wolfsberger deplasmanında gruptan çıkma şansını arttırmak istiyor.

'nde geride kalan 3 maçta istediği sonuçları alamayan , UEFA Avrupa Ligi J Grubu mücadelesinde Wolfsberger'in konuğu olacak. 4 puanı bulunan turuncu lacivertliler, bu deplasmanda alacağı galibiyetle ilk iki şansını büyük ortanda arttırabilir.

Başakşehir Avrupa Ligi'nde gruptan nasıl çıkar?

Avrupa Ligi'nde Wolfsberger, ve 'la ile aynı grupta bulunan Başakşehir, sahasında oynadığı Mönchengladbach mücadelesinden 1, Wolfsberger karşılaşmasında da 3 puan almayı başardı. J Grubundaki puan durumu şöyle;

Takım Averaj Puan Roma +4 5 Medipol Başakşehir -3 4 Wolfsberger +3 4 Borussia Mönchengladbach -4 2

4 puanı bulunan Başakşehir'in gruptan çıkabilmesi için evvele en yakın rakibi Wolfsberger'i deplasmanda mağlup etmesi ve ikili averajda üste çıkması gerekiyor. Ardından sahasında oynayacağı Roma karşısında puan alamasa dahi, Mönchengladbach ile 'daki maçta final mücadelesi verebilir. Ve alacağı bir puan da Başakşehir'i ilk ikiye sokabilir.

Başakşehir'in kalan maçları

07.11.2019 Wolfsberger - Başakşehir

28.11.2019 Başakşehir - Roma

12.12.2019 Mönchengladbach - Başakşehir

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Okan Buruk: Kazanmak için elimizden geleni yapacağız

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda temsilcisi Wolfsberger ile yapacakları maçın zorlu geçeceğini belirtti:

"Wolfsberger, birlikte hareket eden ve takım oyununu iyi oynayan bir ekip. Mücadele gücü çok yüksek. Kazanmak için iyi bir oyun sergilemeye çalışacaklardır. Biz de rakibimiz gibi yarın kazanmak için sahada elimizden geleni yapacağız."

Okan Buruk, turuncu-lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Kupası olmak üzere üç kulvarda mücadele yürüteceğine dikkati çekerek, "Söz konusu üç kulvarda da mücadele edebilecek kadromuz var. Hedefimiz bütün kulvarlarda başarı elde etmek. Özellikle Avrupa'daki başarı, hem ülke puanı hem de kendi puanımız için çok önemli" ifadelerini kullandı.