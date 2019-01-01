Aurelien Chedjou resmen Amiens'te

İstanbul Başakşehir'de forma giyen 34 yaşındaki savunma oyuncusu Aurelien Chedjou, Ligue 1 ekiplerinden Amiens'e transfer oldu.

2017-18 sezonu başında 'dan 'e transfer olan Kamerunlu oyuncu Aurelien Chedjou, yeniden 'in yolunu tuttu.

Başakşehir, resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı teşekkür mesajıyla tecrübeli futbolcunun 'e transfer olduğunu açıkladı:

"2017-2018 sezonundan bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Aurelien Chedjou, 1. Lig ekiplerinden Amiens’e transfer olmuştur. Kamerunlu futbolcuya katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

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Kadji Sports Akademisi'nde yetişen Chedjou, 2002 yılında 'in U19 takımına katılmıştı. Buradan Fransa'ya giden Chedjou, Pau, Auxarre B takımı, Rouven ve B takımı tecrübeleri edindi. 2007'de Lille'in A takımına yükselen deneyimli isim, burada geçirdiği 6 sezonda 201 resmi karşılaşmada görev aldı ve 16 gol 2 asistlik katkı sağladı.

2013'te Galatasaray'a transfer olan Chedjou, sarı kırmızılı ekipte 121 maça çıkıp 12 gol attı ve 5 asist yaptı. Galatasaray forması ile 4 sezonda 1 kez lig şampiyonluğu yaşadı ve 3 Kupası ile 3 de Süper Kupa kazanmayı başardı.

2017'de Başakşehir'e giden Kamerunlu, geçtiğimiz sezonu 'da kiralık olarak geçirdi.