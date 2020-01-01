Transfer

Başakşehir, Atabey Çiçek'i Westerlo'ya kiraladı

AA
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Atabay Çiçek Basaksehir
Başakşehir
Bonservisi Başakşehir'in elinde bulunan 25 yaşındaki forvet oyuncusu kariyerine bir sezonluğuna Belçika'da devam edecek.

Medipol Başakşehir, 25 yaşındaki futbolcusu Atabey Çiçek'i Belçika'nın Westerlo ekibine bir yıllığına kiraladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Atabey Çiçek, bir yıllığına Belçika ligi takımlarından KVC Westerlo'ya kiralanmıştır. Başarılı oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

Atabey Çiçek, 2017'de Bandırmaspor'dan Başakşehir'e transfer olduktan sonra kiralık olarak, sırasıyla, Adana Demirspor, Ümraniyespor ve Samsunspor'da oynadı.

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    Gençlerbirliği altyapısında yetişen forvet oyuncusu, 2019-20 sezonunda 29 maça çıktı, 11 gol attı.

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