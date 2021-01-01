Başakşehir, Aston Villa'dan Frederic Guilbert'i kiralayacak

Savunmanın göbeğini Milan'dan Leo Duarte'yi kadrosuna katarak güçlendiren Başakşehir, şimdi de gözünü Frederic Guilbert'e dikmiş durumda.

Geçtiğimiz yılın şampiyonu , bu sezona kötü bir başlangıç yaparak büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Ancak son şampiyon, ara transferde yapacağı hamlelerle iddiasını yeniden ortaya koyacak gibi gözüküyor.

Martin Skrtel'in sakatlanmasının ardından stoperde oluşan boşluğu takımlarından 'ın Brezilyalı stoperi Leonardo Duarte'yi 1,5 yıllığına kiralayarak dolduran kulüp, şimdi de sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Caiçara yerine Frederic Guilbert'i kadrosuna katmayı planlıyor.

Sezon başında aynı bölge için ile sözleşmesi sona eren Rafael'i de kadrosunda bulunduran Okan Buruk, sıkışık maç takviminde elini çoğaltmanın planlarını yapıyor.

Daha fazla takım

Football Insider'da yer alan habere göre Aston Villa'da Matty Cash ve Ahmed Elmohamady'nin ardından üçüncü sağ bek konumuna düşen oyuncu sezonun geri kalanında Başakşehir'e kiralacak. Menajer Dean Smith'in de bu transfere yeiş ışık yaktığı söyleniyor.

Guilbert, iki yıl önce 4.3 milyon pound karşılığında transfer edilmiş ve geçtiğimiz sezon 29 maçta forma giymişti.