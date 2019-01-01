Arda Turan maaşında indirime gitti

İstanbul Başakşehir forması giyen 32 yaşındaki futbolcu Arda Turan, yıllık ücretinde %50 indirime gitti.

2017-18 sezonunun devre arasında 'dan 'e kiralık olarak gönderilen Arda Turan'ın sözleşmesinde indirime gittiği açıklandı.

Başakşehir'den yapılan resmi açıklamaya göre 32 yaşındaki A milli futbolcu, kendi isteğiyle yıllık ücretini yarı yarıya düşürdü.

Turuncu lacivertli ekibin yaptığı açıklama şu şekilde:

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"Futbolcumuz Arda Turan, büyük bir fedakarlık örneği göstererek kendi isteğiyle yıllık ücretinde %50 indirime gitmiştir.

Türk futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Arda Turan’ın bu davranışı, örnek niteliğindedir. Yönetim Kurulu Başkanımız Göksel Gümüşdağ, büyük bir fedakarlık örneği gösteren tecrübeli futbolcumuza teşekkür etti."

2020'de kiralık sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli oyuncu, Başakşehir forması ile şimdiye kadar 31 resmi karşılaşmada görev aldı ve 2 gol 3 asistlik katkı sağladı.