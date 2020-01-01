Başakşehir, Arda Turan ile yollarını ayırdı!

Medipol Başakşehir Kulübü, Arda Turan'ın kiralık sözleşmesinin feshedildiğini resmen duyurdu.

Medipol , 'dan 2.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Arda Turan ile yollarını ayırdı.

32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği resmen duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamda, "Futbolcumuz Arda Turan, dün başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ ile görüşerek kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına kendisinden izin istedi. Gümüşdağ, Arda Turan'ın bu talebini uygun görüp olumlu yanıt verirken tecrübeli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri olan, 100 kez A Milli Takımımızda forma giyen Arda Turan'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

Arda Turan, Medipol Başakşehir forması altında çıktığı 39 resmi maçta 2 gol atıp 3 de asist yaptı.