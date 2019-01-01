Başakşehir, Abdullah Avcı ile 2024'e kadar sözleşme imzaladı

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Başakşehir, teknik direktör Abdullah Avcı ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in lideri Başakşehir, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesini uzatmak için İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda imza töreni düzenledi.

55 yaşındaki tecrübeli teknik adam, İstanbul ekibinin başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da katıldığı törende kendisini 2024 yılına kadar Başakşehir'e bağlayan sözleşmeye imza attı.

Sözlerine "Umarım hem Türk futbolu adına hem de kulübüm adına iyi olur" diyerek başlayan Avcı, "Kısa, orta ve uzun vade planlarıyla hareket ettik. Aldığımız sonuçlar, bizi yarışmanın içine erken itti. Futbolda kısa vadedeki hedefimiz, bu sezonu sonuçlandırmak. Bir kupa kazanmak, kulübün kültürünü de oluşturacaktır. Sonra da akademi projesi var." dedi.

Akademi projesinden bahseden Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"Belki de Avrupa'da ilk defa stat, altyapı ve akademi aynı anda hizmette olacak. Çok önemli futbolcularla çalışıyoruz. Futbolcularımızın adına da kişisel tarihimizi zenginleştirme evresine adım atmak istiyoruz."

"Siyaset, futbola müdahale etmiş olsa..."

Abdullah Avcı'nın ardından söz alan Başkan Göksel Gümüşdağ, "Bizim her yıl amacımız, bu kulübü daha da büyütmek. Uluslararası alanda da ses getiren bir camia durumuna getirmek. Saha ve teknik kısım patronluğunu tamamen Abdullah Avcı'ya verdik. Kendisine 1 gün evvel deklare ettik ve 5 yıl daha çalışmak istedik." dedi.

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Göksel Gümüşdağ, teknik direktör Abdullah Avcı'nın adının başka kulüplerle anılmasıyla ilgili ise "Hocamızın adının büyük kulüpler ve camialar ile anılması bizi de mutlu ediyor. Demek ki biz hocamıza iyi bakıp, kadrosunu iyi kuruyoruz. Hocamız da bu işi teknik yeteneğiyle süsleyip, sahaya yansıtıyor ki hocamıza talip olanlar var. Uluslararası arenada da hocamıza talipler olabilir. Buna saygıyla bakarız ama şu anda en büyük hedefimiz ve odaklandığımız şey sezonu şampiyonlukla bitirmek. En büyük isteğimiz bu." şeklinde görüş belirtti." şeklinde konuştu.

Bütçe'nin %16'sının sponsorluklardan geldiğini söyleyen Gümüşdağ, şöyle devam etti.

"Oyuncu satışlarıyla gelirlerimizi arttırdık. Burada bir yanlış yapıyorlar. Yurt dışına sporcu satış rekoru hala bizde. Herhangi bir devlet şirketinin bize sponsor olma ihtimali sıfırın altında sıfır, mümkün değil, böyle bir şey olur mu? Eğer siyaset, futbola müdahale etmiş olsaydı Çaykur Rizespor ya da İstanbul BŞB küme düşmezdi."