Danny Koevermans şu anda amatör hakemlik yapıyor ve hakemlerin daha fazla saygı görmesi gerektiğini düşünüyor. Hollanda Milli Takımı'nın eski oyuncusu, Adli Kurumlar Servisi ile işbirliği içinde hazırlanan VERSUZ programının bir bölümünde bu görüşünü paylaştı.

Aktif kariyerinin ardından Koevermans, yerel amatör kulübünün ilk on birinde stoper olarak oynamaya başladı. Yaşlandıkça ve giderek daha düşük seviyelerde oynamak zorunda kaldıkça, birkaç yıl önce futbol ayakkabılarını düdükle değiştirmeye karar verdi.

“Yedek kulübesindeyken hep hakemlere küfrediyordum. Çocuklarım bundan bıkıp ‘O zaman neden sen yapmıyorsun?’ dediler. Ben de ‘aslında neden olmasın?’ diye düşündüm.”

Programda Koevermans’a hakemlik tarzı sorulur. “Sen çabuk düdük çalan biri misin yoksa Bas Nijhuis tarzında mı: her şeye izin verip oyuncuların birbirlerini parçalamasına izin mi veriyorsun?” diye sorar konuk Bart D’Hanis.

“Bu soruyla aslında Nijhuis’i küçümsüyorsun. Onu şimdiden çok olumsuz bir ışıkta gösteriyorsun, oysa o Hollanda’nın en iyi hakemlerinden biri.”

“O da bu tarzını biraz değiştirdi. Bu sezon gerçekten çok iyi iş çıkardı. KNVB’den Ajax - Feyenoord maçını da aldı, ama ne yazık ki o sırada ciddi bir sakatlık geçirdi,” diye devam ediyor Koevermans.













“Ama bu doğru. O pek çok şeye göz yumuyor. Ben biraz Nijhuis’in hafif versiyonuyum,” diye ekliyor Koevermans; Nijhuis’i daha sonra Eredivisie tarihinin en iyi 5 hakemi listesine de dahil edecek.

Masada DJI’de cezaevi görevlisi olarak çalışan Ricardo da bulunuyor. O da işinde zaman zaman hakemlik yapmak zorunda kaldığını belirtiyor: “Mahkûmlara madalyonun diğer yüzünü göstermeye çalışıyorum. Buraya geldiklerinden daha iyi insanlar olarak ayrılmalarını istiyorum. Eğer bunu başarabilirsem, bu bana büyük bir tatmin veriyor,” diye bitiriyor.

