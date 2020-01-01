Bartomeu: Messi'nin ayrılmasına izin veremezdim

Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, Lionel Messi’nin ayrılmasına neden izin vermediğini açıkladı.

Katalan televizyonu TV3’e konuşan Bartomeu, “Onunla tartışmaya girmeyeceğim. O, takımımızın kaptanı ve lideri. Ayrılmasına izin veremezdim çünkü Messi, tarihin en iyi futbolcusu ve takımın ona ihtiyacı var. Messi’ye sahip olmak başarının garantisidir” diye konuştu.

Konunun kendisi açısından kapandığını söyleyen Bartomeu, “Artık sahada konuştuğunu görüyoruz. Bu konu geçmişte kaldı. Dünyanın en iyi futbolcusu bizde kalmalı. Onu takımda tuttuğumuz için kendimizi tebrik etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

İstifa etmek gibi bir niyetinin olmadığını da yineleyen Bartomeu, “Tüm kupalarda başarılı olacak bir takım kurmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Henüz güven oylamasına gidilmesi için gereken oylar sayılmadı. Şu anda görevi bırakmak gibi bir düşüncemiz yok. İşimizin başındayız” dedi.