Bartomeu: Maaş kesintisini Messi teklif etti

Barcelonalı futbolcuların maaşlarında yüzde 70'lik kesintiye gitmeleri futbol gündemine damga vururken Bartomeu teklifin Messi'den geldiğini söyledi.

Başkanı Josep Maria Bartomeu, 'nin maaş kesintisine itiraz etmediğini, bilakis teklifin bizzat Arjantinli futbolcudan geldiğini açıkladı.

Katalan ekibinde forma giyen futbolcular maaşlarında yüzde 70'lik kesintiye giderek kulüpte diğer pozisyonlarda görev alanların işten çıkarılmalarını ya da maaş kesintisi yaşamalarını önleyeceklerini duyurdular. Açıklamayı yapan isim ise takım kaptanı Lionel Messi'ydi.

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Koronavirüs salgını nedeniyle her sektör gibi spor sektörü de zor zamanlardan geçiyor ve birçok kulüp finansal sıkıntı yaşıyor. Futbol dünyasındaki en ağır maaş yüküne sahip olan Barcelona'da oyuncuların bu jesti yönetimin elini rahatlattı.

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Bartomeu, konuyla ilgili Sport'a verdiği demeçte "Messi ilk günden gelip maaşlarında kesinti yapılması gerektiğini söyledi. Teklif kaptanlardan geldi. Bu onların bu kulübe bağlılığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Covid-19 salgınının en sert vurduğu ülkelerden biri olan İspanya'da şu ana dek 7,716 kişi yaşamını yitirdi.