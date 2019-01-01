Josep Bartomeu: "Dembele şimdiden Neymar'dan daha iyi"

Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, Dembele'nin Neymar'dan iyi olduğunu savundu ve kulübün gündemini değerlendirdi.

, Neymar'ı PSG'ye rekor bir ücret karşılığında sattıktan sonra elde ettiği parayla Coutinho ve Ousmane Dembele transferlerini gerçekleştirmişti.

Katalan kulübünün başkanı Josep Bartomeu, Dembele'nin Neymar'dan daha iyi olduğunu iddia ederken Coutinho'nun performansını da değerlendirdi.

TVE'ye "Neymar'dan gelen parayla Coutinho ve Dembele'yi alırken bir projemiz vardı" diyen Bartomeu, "Dembele şu an Neymar'ın olduğundan daha üst bir seviyede. Neymar'dan daha iyi bir oyuncu ve halihazırda sisteme adapte oldu" ifadelerini kullandı.

Coutinho'nun performansını ve takımdaki geleceğini de değerlendiren başkan Bartomeu, "Coutinho harika bir oyuncu. Giderek daha da iyi oluyor. Teknik direktörün güvenini de kazandı. Barcelona'da devam edecek. O farklı bir isim ve Barça'da farklı isimlere ihtiyaç var" dedi.

Barcelona'nın transfer gündeminden de bahseden Bartomeu, " 'la iyi ilişkilermiz var ama De Ligt konusunda ne olacağını bilmiyorum. Oyun tarzı bize uyuyor ama bir görüşmemiz olmadı. Griezmann transferi ise gündemde yok" diyerek cümlelerini tamamladı.

Barcelona, 16 Nisan Salı günü ile Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkmak için karşılaşacak.