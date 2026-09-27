Barthez, Fransa Milli Takımı'nda hızla iz bırakıyor

Mike Maignan, Fransa Milli Takımı'nın yeni kaleci antrenörüne uyum sağlamak için uzun bir süreye ihtiyaç duymadı; deneyimli Fransız file bekçisi, Zinedine Zidane'ın teknik ekibine katıldıktan sonra yeni görevine başlayan Fabien Barthez ile farklı bir tecrübeyle karşı karşıya kaldı.

Genellikle bir teknik direktörün oyuncularıyla ilişkisi en fazla ilgiyi görse de, kaleci ile antrenörü arasındaki çalışma, mevkinin doğası, günlük antrenman ihtiyacı, sürekli iletişim ve karşılıklı güven gerektirmesi nedeniyle farklı bir özellik taşır.

Hugo Lloris ve Mike Maignan, bu yaz Didier Deschamps döneminin sona ermesinden önce 16 yıl boyunca Fransa Milli Takımı'nın kalecilerini çalıştıran Frank Raviot ile çalışmaya alışmışlardı; bu bilgiyi Fransız "Foot Mercato" sitesi aktardı.

Zidane'ın Fransa Milli Takımı'nın başına geçmesiyle birlikte, kaleci antrenörü pozisyonunda Fabien Barthez'den faydalanmaya karar verdi; bu, bu hafta doğrudan Maignan ile çalışmaya başlayan eski file bekçisi için yeni bir deneyim oldu.









Fransız "L'Équipe" gazetesine göre, Milanlı kaleci, birlikte gerçekleştirdikleri antrenmanlar ve özel seanslar sırasında Barthez'in tarzına ve çalışma yöntemine kısa sürede hayranlık duydu.

Görünüşe göre bu uyum, kısa sürede Maignan'ın performansına da yansıdı; Fransız kaleci Cuma günü Türkiye karşısında son aylarda Fransa Milli Takımı ile oynadığı en iyi maçlarından birini sergiledi ve 2-0'lık galibiyete katkı sağladı.

Şimdi ise Maignan, Fransa Milli Takımı'nın Pazartesi günü Belçika ile karşılaşacağı maçta yeni bir sınavla karşı karşıya kalacak; Türkiye karşısında gösterdiği seviyeyi teyit etmeye ve Barthez ile yeni ilişkisinin kısa sürede meyvelerini vermeye başladığını kanıtlamaya çalışacak.