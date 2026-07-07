"Bariz hatalar"ın ardından... Mısır, Arjantin maçındaki karara karşı acil bir adım attı

Mısır basınına göre, Mısır Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin maçını yöneten Fransız hakem François Litxer hakkında Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) nezdinde resmi bir şikayette bulundu.

Salı günü Atlanta'da oynanan Mısır-Arjantin maçı, Mısır'ın bir golünün iptal edilmesi ve Muhammed Salah'a penaltı verilip verilmeyeceği konusunda şüpheler olmasına rağmen Arjantin'e bir golün sayılması nedeniyle hakem kararları konusunda büyük tartışmalara sahne oldu.

İki gol öne geçtikten sonra Mısır milli takımı, son şampiyonun elinde 2-3 mağlup olarak Dünya Kupası çeyrek finallerine tarihi bir şekilde yükselme fırsatını kaçırdı.

Mısırlı gazeteci Ahmed Abdel Basit, Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Mısır Futbol Federasyonu’nun FIFA’dan Fransız hakem ve video yardımcısı ekibi hakkında soruşturma açılmasını ve bu kişilerin Dünya Kupası’ndan men edilmesini resmi ve acil bir talepte bulunduğunu doğruladı.

Abu Rida, “Federasyon Başkanı Hani Abu Rida, hakem ekibinin yaptığı ağır hatalar ve çifte standart uygulamasının ardından FIFA’ya şikayette bulundu” dedi.

Aynı kaynağa göre, Abu Rida, bariz hatalar ve bazı pozisyonların tekrar izlenmemesi konusunda ısrar edilmesi nedeniyle VAR ekibine soruşturma açılmasını talep etti.

Ayrıca Abu Rida, bu hataların soruşturulması ve Mısır milli takımına karşı ayrımcılık yapıldığı, maçın kaybedilmesine ve turnuvadan elenmesine neden olunduğunun kanıtlanması halinde, hakem ve ekibin tamamının Dünya Kupası’ndan men edilmesini talep etti.