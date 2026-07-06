Bariz bir haksızlık mı?.. Brezilya-Norveç maçında büyük bir hakem hatası

Hakem kararlarının analizinde önde gelen hesaplardan biri olan “Arquivo Far”, 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda Brezilya ile Norveç arasında oynanan maçın ardından, maçta bariz bir hakem hatası olduğunu ortaya koyarak tartışma yarattı.

Brezilya milli takımı, Norveç’e 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Erling Haaland 79. ve 90. dakikalarda galibiyet gollerini atarken, Neymar ise uzatma dakikalarında penaltıdan Brezilya'nın tek golünü kaydetti. Böylece "Seleção", 1990'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası'ndan son 16 turunda elendi.

Hakemlikle ilgili uzmanlaşmış İspanyol hesap, “X” platformu üzerinden bu tartışmalı duruma ilişkin analizini yayınlayarak, Brezilya oyuncusu Ryan’ın, daha sonra Matheus Cunha lehine penaltı kararıyla sonuçlanan atağın başlangıcında topu geri kazanırken Antonio Nosa’ya karşı açık bir faul yaptığını vurguladı.

Hesap, Ryan’ın topa hiç dokunmadığını, aksine Nosa’yı açıkça engellediğini belirterek, bu faulün çalınması ve hücum devam etmeden önce oyunun durdurulması gerektiğini savundu.

Hesap, video yardımcı hakemin bir başka hata daha yaptığını da ekledi; zira saha hakemine sadece Christopher Ayre ile Matheus Cunha’nın ceza sahası içindeki temas anının görüntüsünü gösterirken, Nosa’ya yapılan faulün yaşandığı bir önceki anı tamamen göz ardı etti. Hesap, bunu VAR odası ile maç hakemi arasındaki “iletişim kopukluğu” olarak nitelendirdi.

Olay, maçın ilk yarısında, Christopher Ayre’nin ceza sahası içinde Matheus Cunha’ya yaptığı müdahalenin ardından hakemin video incelemesi sonucunda Brezilya lehine penaltı kararı vermesiyle yaşandı. Ancak Bruno Guimarães, kaleci Orjan Neland’ın kurtardığı penaltıyı kaçırdı ve Brezilya milli takımı öne geçme fırsatını kaçırdı.

Hakem kararlarına ilişkin tartışmalara rağmen Brezilya, oyundan yararlanmayı başaramadı. Ardından Haaland, maçın sonlarında attığı iki golle Norveç’e çeyrek finale tarihi bir yükseliş bileti kazandırırken, Neymar ise uzatma dakikalarında penaltıdan attığı golle sadece itibarını kurtarmakla yetindi.

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