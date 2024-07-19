Barış Alper Yılmaz sürpriz bir kulüp için Londra'da!

Galatasaray'da performansıyla ön plana çıkan Barış Alper Yılmaz, İngiltere çıkarması yaptı.

Barış Alper Yılmaz'ın İngiltere çıkarması

Görüşeceği kulüpler ortaya çıktı

Menajeri iddiaları alevlendirdi

NE OLDU? 2023/24 sezonunu Galatasaray formasıyla iki kupayla kapatan Barış Alper Yılmaz, EURO 2024'te de milli formayla ön plana çıkmıştı. Avrupa'dan birçok kulübün ilgilendiği iddia edilen Barış Alper Yılmaz için yeni iddialar gündemde.

BÜYÜK RESİM: HITC'in haberine göre, Londra'da bulunan Barış Alper Yılmaz, Arsenal ve Tottenham ile görüşme gerçekleştirecek. 24 yaşındaki oyuncuyla, bu iki takımın yanı sıra Liverpool, Manchester United, Aston Villa, Bournemouth ve Brighton da ilgileniyor.

Barış Alper Yılmaz'ın menajerinin olası transfer için birçok kulüple görüştüğü söyleniyor.

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Transfermarkt, Euro 2024 sonrası futbolcuların piyasa değerlerini güncellemişti. Değeri güncellenen isimlerden biri de Barış Alper Yılmaz'dı. Barış Alper'in piyasa değeri 17 milyon euro'dan 20 milyon euro'ya yükseldi.