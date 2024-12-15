Barış Alper Yılmaz, Premier Lig'i karıştırdı

Barış Alper Yılmaz'a, Everton'ın talip olduğu söyleniyor ancak İngiliz ekibi bu yarışta yalnız değil.

Barış Alper Yılmaz'a Premier Lig'den talip var

Galatasaray yüksek bir gelir hedefliyor

Everton yarışta yalnız değil

NE OLDU? EURO 2024'te gösterdiği performans sonrasında Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Galatasaray'ın kanat hücumcusu Barış Alper Yılmaz'ı, İngiltere Premier Lig'den birçok takımın takibe aldığı söyleniyor.

BÜYÜK RESİM: Football Insider'ın haberine göre, Premier Lig'de bu sezon 15 maçta 14 gol atabilen ve forvet hattında sıkıntı yaşayan Everton, ara transfer dönemi için hem hücumda hem de kanatta görev yapabilecek isimleri değerlendirmeye başladı. Premier Lig ekibi, Barış Alper Yılmaz'ı gündemine aldı ancak Everton bu transferde yalnız değil. Sarı kırmızılı futbolcuyla Newcastle United, West Ham United ve Aston Villa'nın da ilgilendiği söyleniyor.

Bu transferin Ocak ayında gerçekleşmesinin pek mümkün olmadığı da söyleniyor.

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Haber detayında, Barış Alper Yılmaz'ın Everton için ara transfer döneminde çok yüksek bir fiyata mal olabileceği öne sürüldü. Haberde "Galatasaray sezon ortasında önemli bir oyuncunun takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor ve bunun için yüksek bir bedel talep etmeye hazırlanıyor." yorumu yapıldı.