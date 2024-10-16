Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinde 35 milyon euro'luk madde ortaya çıktı

Galatasaray ile Barış Alper Yılmaz'ın yeni sözleşme için el sıkıştığı söylenirken oyuncunun serbest kalma bedeli de ortaya çıktı.

Galatasaray, Barış Alper ile dört yıllık sözleşmede anlaştı

Yıllık kazancı ortaya çıktı

Serbest kalma maddesi dikkat çekti

NE OLDU? Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ile sözleşme yenileme görüşmelerinde sona geldi. Sarı-kırmızılıların, 24 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi.

BÜYÜK RESİM: Fanatik'in haberine göre, Barış Alper Yılmaz'ın yıllık maaşı 1.7 milyon euro olacak. Sarı-kırmızılılar her yıl bu maaşa 100 bin euro zam yapacak. Sözleşmede çeşitli başarı bonusları da yer alırken milli oyuncunun serbest kalma maddesi de ortaya çıktı.

SERBEST KALMA MADDESİ NE KADAR? Fanatik'in haberine göre, Galatasaray ile Barış Alper Yılmaz, 35 milyon euroluk serbest kalma bedelinde prensip anlaşmasına vardı. Ancak taraflar bu maddeyi tekrar görüşecek ve sözleşmede olup olmaması konusunda son kararı o zaman verecekler.

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Barış Alper Yılmaz bu sezon 13 maçta Galatasaray forması giydi. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

Galatasaray milli aranın ardından bir sonraki maçını 19 Ekim'de Antalyaspor deplasmanında oynayacak. Ardından 23 Ekim'de Elfsborg'u konuk edecekler.