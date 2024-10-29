Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına Ebrar Karakurt'tan yanıt: "Evimize bekleriz"

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı mağlup ettiği maçın ardından paylaşım yapan Barış Alper Yılmaz'a milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan yanıt geldi.

Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 yendi

Barış Alper Yılmaz, "Boğaz'ın gerçek efendisi" paylaşımı yaptı

Ebrar Karakurt'tan yanıt geldi

NE OLDU? Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederken Barış Alper Yılmaz derbinin ardından sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Galatasaray'ın oyuncusuna milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan yanıt geldi.

NE SÖYLENDİ? Barış Alper Yılmaz yaptığı paylaşımda, "Boğaz'ın gerçek efendisi" ifadelerini kullandı. Beşiktaş taraftarı olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Barış Alper Yılmaz'ın bu paylaşımına kayıtsız kalmadı.

Ebrar Karakurt, Barış Alper Yılmaz'ın paylaşımına yaptığı yorumda, "Boğaz kenarı stadyum görmek istersen evimize bekleriz." dedi. İşte o paylaşımlar:

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DAHA FAZLASI: Barış Alper Yılmaz, derbide sol bekte mücadele etti. Orijinal mevkisi hücum olan Barış Alper, son 2 sezonda Buruk tarafından birçok mevkide görevlendirildi. Geçen sezon kale ve stoper bölgesi haricinde her mevkide sahaya çıkan Barış Alper, derbide de sol bek olarak görev yaptı.

Bu skorla sarı kırmızılı ekip puanını 28'e çıkararak zirvedeki yerini korudu ve Beşiktaş'la arasındaki farkı 8'e çıkardı.