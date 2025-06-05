Barış Alper Yılmaz için Bundesliga'dan sürpriz teklif

Galatasaray'la üst üste üçüncü şampiyonluğunu yaşayan Barış Alper Yılmaz'a Almanya'dan teklif var.

Barış Alper Yılmaz'a yeni talip çıktı

Bu kez Almanya'dan talip var

Galatasaray'la üst üste üçüncü şampiyonluğunu yaşadı

NE OLDU? Ara transfer döneminde West Ham United, geçen sezonun başında ise Nottingham Forest'ın ilgi gösterdiği Barış Alper Yılmaz'a bir talip daha çıktı.

BÜYÜK RESİM: Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in satmayı düşünmediklerini ifade ettiği Barış Alper Yılmaz'a teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak milli futbolcuya Leipzig'in talip olduğu iddia edildi.

Alman ekibinin Galatasaray ile pazarlık masasına oturmaya hazırlandığı belirtildi. Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ın olası satışından 30 milyon euronun üzerinde bir geliri kasasına koymak istiyor.

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Galatasaray, bu sezon attığı 14 golle şampiyonluğun mimarlarından biri olan Barış Alper Yılmaz'ın ayrılma ihtimaline karşı kenar forvet arayışlarına hız verdi.