"Barış Alper Yılmaz hüngür hüngür ağlıyor" Galatasaray'da hakem krizi

Galatasaray'ın Sivasspor'u mağlup ettiği maça Barış Alper Yılmaz'a yapılan faul damga vururken Yunus Akgün'den dikkat çekici bir açıklama geldi.

Galatasaray, Sivasspor'a karşı deplasmanda üst üste 15. galibiyetini aldı

Maçın son dakikalarında Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul çok konuşuldu

Yunus Akgün'den maç sonunda dikkat çekici açıklama geldi

NE OLDU? Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray bu sezon Süper Lig'de deplasmandaki üst üste 15. galibiyetini aldı. Karşılaşmanın son dakikalarında Galatasaray, Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı hareket için kırmızı kart bekledi. VAR'ın tavsiyesiyle pozisyonu izlemeye giden maçın hakemi Turgut Doman ise verdiği sarı kart kararını değiştirmedi.

NE SÖYLENDİ? Maçın ardından konuşan Yunus Akgün konuyla ilgili şunları söyledi: "Barış Alper Yılmaz içeride hüngür hüngür ağlıyor. Hepimiz üzgünüz, sevinemedik bile. Barış Alper Yılmaz hastaneye gidecek. Hakem bana açıklama olarak diyor ki Barış'ın ayağı yerde. Çok sinirliyim. Ben takımımla gurur duyuyorum. 15. dakikada kırmızı yedik. Belki bazı takımları heveslendirdik ama kazandık."

Hakemin kararına tepki gösteren Galatasaray ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Karşılaşmanın son dakikasında Barış Alper Yılmaz’a yapılan insanlığa sığmayan faulün ardından gerçekleştirilen VAR konuşmalarını merakla bekliyor olacağız! 90 dakika boyunca yaşanan tüm skandal hakem kararlarına rağmen; İYİLER DAİMA KAZANIR!"

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Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ise maçtan sonra şunları söyledi: "Evet yendik ama bizim soyunma odası matem yeri gibi. Lanet olsun böyle üç puana."

BÜYÜK RESİM: Karşılaşmanın 90+9. dakikasında Rej Manaj, Barış Alper'e faul yaptı. Hakem Manaj'a sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla Turgut Doman, pozisyonu monitörden izledi ancak kararını değiştirmedi. Pozisyonda sakatlanan Barış Alper Yılmaz, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.