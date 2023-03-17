Görüntüleri yayımlanan İngiliz yıldız, bir süre ülkesinin gündeminden düşmedi.

Walker, bu ayın başlarında bir barda İngiltere gündemine oturan bazı görüntüler sebebiyle oldukça fazla konuşuldu.

İngiliz futbolcu, görüntülerde bir kadının göğüslerine dokunuyor ve daha da ileriye giderek eşofman altını indiriyor.

Bu olayların ardından ceza alma olasılığı konuşuldu, ancak Walker hakkında suç duyurusunda bulunulmayacağı açıkladı.

Ne söylendi?

Cheshire Polisi'nden The Sun aracılığıyla yapılan açıklamada, "8 Mart'ta Cheshire Polis Teşkilatı, Wilmslow bölgesindeki bir barda meydana geldiği iddia edilen bir olayla ilgili olarak sosyal medyada dolaşan bir videodan haberdar edildi.

"Memurlar, konuşmaları da içeren soruşturmaları tamamladı.

"Prestbury'den 32 yaşındaki bir adam, 16 Mart'ta sorgulanmak üzere gönüllü olarak bir karakola gitti.

"Mahkeme, konuyla ilgilendi ve konunun kapanmasına karar verildi" denildi.

Walker, The Sun'ın Cheshire, Wilmslow'daki bir barda antrenmandan bir gün sonra içki içtikten sonra arkadaşlarına ve diğer müşterilere kendini ifşa ediyor.

İngiliz futbolcu, iddia edilen CCTV görüntülerinin yayımlanmasının ardından soruşturma altındaydı.

City, Crystal Palace ve RB Leipzig ile oynanan maçlarda kadroya almadığı oyuncusu Walker'ı cezalandırmadı.

Walker; Cumartesi günü City'nin FA Cup çeyrek finalinde oynayacağı Burnley maçında sahalara dönecek.

Ayrıca, İngiltere'nin İtalya ve Ukrayna'ya karşı oynayacağı Euro 2024 elemeleri için milli takım kadrosuna da seçildi.