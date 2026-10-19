Paris Saint-Germain'den uzakta Bradley Barcola, sudan çıkmış bir "balık" gibi görünüyor. Fransız forvetin Liverpool ile sergilediği performans, Fransız ekibiyle gösterdiği seviyeden çok daha az etkili ve tehlikeli.

Barcola, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'den 125 milyon euro karşılığında Liverpool'a katıldı; ancak şimdiye kadar Liverpool'a uyum sağlayamadı.

Hızıyla, topla olan becerisiyle, sürekli hareketliliğiyle ve çok yönlü rolleriyle tanınan Barcola'nın, Liverpool hücumunda bir devrim yaratması bekleniyordu; fakat bu şimdiye dek gerçekleşmedi.

Barcola, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde LASK karşısında hat-trick yaparak bir nebze rahatladı ve Liverpool forması altındaki ilk gollerini kaydetti. Ancak bu parlak performansı, açık zorluklar yaşadığı İngiltere Premier Lig'e taşıyamadı.

Sport gazetesi, Bradley Barcola'nın Telefoot programındaki açıklamalarını yayımladı. Barcola şöyle konuştu: "Hâlâ uyum sağlamaya çalışıyorum, çünkü işler Paris'teki durumdan tamamen farklı."

Fransız oyuncu devamında, "İngiltere liginin taktik yönlere daha az dayandığını görüyorum. Ayrıca çok yüksek taktik becerilere sahip bir teknik direktörüm vardı. Şimdi ise işler tamamen farklı" dedi.

Barcola bu sözlerle, yaşadığı zorlukların arkasındaki nedenlere bir miktar ışık tuttu.

Fransa'nın başkentinde elde ettiği başarılardan söz eden Barcola, şunları ekledi: "Paris'teyken neler başardığımızın mutlaka farkında değildim, çünkü sürekli kazanıyorduk. Ama başka bir kulübe geçtiğinizde, başardığımız şeyin gerçekten istisnai olduğunu anlıyorsunuz."

24 yaşındaki Barcola, bir şekilde, Paris'te yaşadığı tecrübenin belki de kendisine gerçekliği biraz farklı görmesine yol açtığını kabul etti.

Avusturya'daki maçının ardından kişisel rakamları 8 maçta 3 gol ve 1 asiste işaret etse de, Premier Lig'deki bilançosu olan 5 maçta 1 asist, kendisinden çok şey bekleyen Liverpool taraftarlarının beklentilerini kesinlikle karşılamıyor.