Liverpool'un Fransız kanat oyuncusu Bradley Barcola, Paris Saint-Germain'den ayrılışının perde arkasını, Anfield kalesine transfer olmayı tercih etmesinin nedenlerini anlattı. Ayrıca transfer bedeline bağlı baskılar ve Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın yerini doldurma konusundaki tutumunu açıklayarak İngiliz ekibiyle henüz en iyi seviyesine ulaşmadığını vurguladı.

Barcola, geçen yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'den Liverpool'a, bonuslar dahil 145 milyon euro olarak hesaplanan dev bir bedelle katılmıştı.

"Sky Sports" ağına verdiği röportajda Fransız kanat oyuncusu, son maçlardaki performansında görülmeye başlanan gelişmeye rağmen hâlâ hedeflediği seviyeye ulaşmadığını itiraf ederek şöyle konuştu: "Henüz en iyi seviyeme ulaştığımı düşünmüyorum, benim en iyi versiyonumu görmediniz. Ayrıca takım arkadaşlarımla, güçlü yönlerimden daha fazla yararlanabilmeleri için çalışıyoruz."

Şunları ekledi: "Aramızdaki anlayışı gerçek anlamda geliştirdiğimizde işlerin çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Sürekli bir gelişme olduğunu hissediyorum; oyuncular oyun tarzımı daha iyi anlamaya başladı ve işlerin son derece iyi gittiğini düşünüyorum."

Barcola, dev transfer bedeline ve geçen yaz Liverpool'dan ayrılan Mohamed Salah'ın gidişi nedeniyle maruz kalabileceği baskılara değinerek Mısırlı yıldızın yerini doldurmakla yükümlü hissetmediğini açıkladı ve şöyle dedi: "Öncelikle, transfer bedelimi ben belirlemedim, bu yüzden bu mesele benim için bir sorun teşkil etmiyor."

Salah ile kıyaslanmasına ilişkin şunları ekledi: "Mohamed Salah burada bir efsane, hatta çok büyük bir efsane. Bu kulübe büyük şeyler kazandırdı ve ona muazzam bir saygı duyuyorum, ancak bu yüzden herhangi bir baskı hissetmiyorum."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben Mohamed Salah değilim ve kulübe yardımcı olmak, kulübün tarihinde kendi izimi bırakmak için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım. Bu konuyla ilgili hiçbir baskı hissetmiyorum."

Fransız kanat oyuncusu, Fransız ekibiyle elde ettiği büyük başarılara rağmen Paris Saint-Germain'den ayrılmasına iten nedenleri de açıkladı; yeni bir deneyim yaşamak için zamanın uygun olduğunu belirterek şunları söyledi: "Benim için Paris Saint-Germain'den ayrılma zamanı uygundu. Orada harika yıllar geçirdim ve çok sayıda kupa kazandım, ama ayrılma zamanı gelmişti."

Şöyle açıkladı: "Çok zordu, çünkü oradaki ortam bir aile gibiydi. Birlikte çok özel bir şey inşa ettik ve takım arkadaşlarıma veda etmek zordu, ama sonuçta futbolun doğası bu."

Sözlerine şöyle devam etti: "Liverpool gibi büyüklükte bir kulüp seninle iletişime geçtiğinde, bu harika bir şey. Hiçbir şüphem yoktu ve buraya gelmem gerektiğini biliyordum. Takımda bulunmaktan mutluyum ve Paris Saint-Germain için işlerin iyi gitmesini diliyorum."

Barcola, sözlerinin sonunda Liverpool'un Arsenal'e karşı aldığı son 1-0'lık mağlubiyete değinerek sonucun takımın sezon boyunca hedeflerini değiştirmeyi gerektirmediğini vurguladı, ancak takım performansının geliştirilmesi ve oyunun gidişatına hâkim olunması gerektiğinin altını çizdi.

Şöyle konuştu: "Sezon boyunca hedeflerimizin değiştiğini düşünmüyorum. Böyle bir maçta daha iyi bir performans sergilememiz gerektiğini düşünüyorum; gol atmak, hatta maçı kazanmak için fırsatlarımız oldu."

Şunları ekledi: "Maçı daha fazla kontrol etmek ve daha iyi futbol oynamak için çalışmamız gerekiyor. Çoğu zaman bu seviyede maçlarla karşılaştığımızda uzun toplara başvuruyoruz, ama topu yerde tutmaya daha fazla çalışmamız gerektiğini düşünüyorum, çünkü bunu uygulamak için gereken kaliteye sahip oyuncularımız var."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Maçtan sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorduk, ama neyi geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz ve pes etmeyeceğiz. Diğer takımların da puan kaybedeceğini biliyoruz, bu yüzden sezon sonuna kadar seviyemizi istikrarlı tutmamız gerekiyor."