Barcelona'ya Messi'den iyi haber

Bir süredir takımdan ayrı idman yapan Lionel Messi, pazartesi günkü antrenmanda tam kapasite çalıştı.

'nın süper yıldızı , Mallorca maçında oynayabilecek duruma geldi.

Kuadriseps sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışmak zorunda kalan Arjantinli golcü, pazartesi günkü idmanda tam kapasiteyle yer aldı.

Messi'nin takımla birlikte çalışmalara dönmüş olması Quique Setien ve ekibini rahatlattı. 32 yaşındaki futbolcunun Mallorca maçını kaçırabileceği konuşuluyordu. Pazartesi günkü gelişmenin ardından Messi'nin Mallorca karşısında sahada olması bekleniyor.

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Bu sezon 22 maçında 19 gol atan ve 12 asist yapan Messi, her iki kategoride de ligin zirvesinde yer alıyor.

Ligde 27 hafta geride kalırken Barcelona 58 puanla lider, ise 56 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Mallorca - Barcelona maçı 13 Haziran Cumartesi günü TSİ 23:00'te oynanacak.