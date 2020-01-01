Barcelona'ya Messi'den iyi haber
Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi, Mallorca maçında oynayabilecek duruma geldi.
Kuadriseps sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışmak zorunda kalan Arjantinli golcü, pazartesi günkü idmanda tam kapasiteyle yer aldı.
Messi'nin takımla birlikte çalışmalara dönmüş olması Quique Setien ve ekibini rahatlattı. 32 yaşındaki futbolcunun Mallorca maçını kaçırabileceği konuşuluyordu. Pazartesi günkü gelişmenin ardından Messi'nin Mallorca karşısında sahada olması bekleniyor.
🔜 @LaLiga— FC Barcelona (desde 🏠) (@FCBarcelona_es) June 8, 2020
💪 ¡Comenzamos semana!
⚽ #Messi, @_nelsonsemedo_ y @Monchurodriguez entrenan con el grupo
🔴🔵 #ForçaBarça pic.twitter.com/B0MyDAV5az
Bu sezon 22 La Liga maçında 19 gol atan ve 12 asist yapan Messi, her iki kategoride de ligin zirvesinde yer alıyor.
Ligde 27 hafta geride kalırken Barcelona 58 puanla lider, Real Madrid ise 56 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Mallorca - Barcelona maçı 13 Haziran Cumartesi günü TSİ 23:00'te oynanacak.