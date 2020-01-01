Barcelona'ya Luis Suarez müjdesi!
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Son dönemlerde yaşanan sakatlık sorunlarıyla boğuşan Barcelona, Luis Suarez'den gelen haberle umutlandı.
Sağ diz dış menisküsündeki sakatlık nedeniyle ameliyat edilen Uruguaylı yıldızın sezonun kalan bölümünde forma giymesi beklenmiyordu.
Goal'ün edindiği bilgilere göre ise Suarez beklenenden kısa sürede sahalara dönebilir.
Koltuk değneklerine artık gereksinim duymayan Uruguaylı yıldız, normal şekilde yürümeye başladı.
Yapılan kontrollerinde de durumunun hızla iyiye gittiği gözlenen Suarez'in Nisan ayının son haftasına doğru sahalara dönebileceği konuşuluyor.
Suarez bu sezon şu ana kadar 23 resmi maçta görev almış ve 14 gol atıp 9 da asist yapmıştı.