Barcelona'ya ilk kez kadın bir başkan seçilebilir

Barcelona yönetimi, 2021 yılında tarihi bir değişikliğe oldukça yakın.

, kendini, İspanya Kadınlar Primera Lig 1988'de ilk kurulduğunda bir kadın takımına sponsorluk yapan tek kulüp olarak tanımlar. Ancak buna rağmen kulüp, bugüne kadar bir kadın başkan seçememiştir.

Kulübün efsanevi başkanlarından Josep Lluis Nunez, gelirin büyük kısmının erkekler takımına gideceğini bile bile o dönem için büyük bir karar alarak bir kadın takımına yatırım yapmıştı. Ancak Nunez'in ardından gelen 5 başkan, öncekiler gibi erkeklerden seçilmişti.

Ancak bu, 2021'de Josep Maria Bartomeu’nun görev süresinin bitmesiyle değişebilir. Bartomeu, ikinci kez aday olmayacağını çoktan açıkladı ve kulübün diğer üyeleri şimdiden adaylık hazırlıklarına başladı.

İş adamı Victor Font adaylığını ortaya koyarken Gerard Pique'nin de aday olması için büyük bir destek gösterildi. Eski başkan Joan Laporta ve Agusti Benedito aday olmasa da verdiği demeçlerde bu göreve ilgi duyduklarını gösterdiler.

Başkan yardımcısı Jordi Cardoner de göreve gelmeye istekli kişiler arasında yer alıyor. FanSided'da yer alan habere göre adaylar arasında tarihi bir değişikliğe imza atabilecek tek bir isim var: O da 2015'te kulübe katılan 45 yaşındaki avukat Maria Teixidor.

Teixidor, Barcelona'daki kariyerinde hızlı bir çıkış yakaladı ve ve FC Barcelona Vakfı'nın yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak göreve başladı. Daha sonra, kadın futbolundan ve kulüp şeffaflık bölümünden sorumlu tutuldu.

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Ayrıca yönetim kurulu sekreteri pozisyonuna terfi etti. Ancak Teixidor’un en büyük başarıları kadın futbolunun başındayken geldi. Lieke Martens ve Caroline Hansen gibi dünya yıldızlarının kadroya gelmesini sağladı.

Teixidor yönetiminde Barcelona Kadın Takımı (Barça Femeni) kıtasal anlamda ilerleme kaydederek her sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılar elde etti. Ayrıca Barça Femeni, Maria Teixidor yönetiminde her sezon lig şampiyonluğu yaşadı.

Teixidor, eğer başkanlık yarışında öne geçmeyi başarırsa Barcelona tarihinin ilk kadın başkanı olarak tarihe geçebilir.