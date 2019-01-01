Canlı Skorlar
Şampiyonlar Ligi

Barcelona'ya Dembele'den kötü haber

Son güncelleme
Yorum()
Gonzalo Arroyo Moreno
Katalan devinin genç yıldızı Dembele, bir süre formasından uzak kalacak.

La Liga takımlarından Barcelona'da forma giyen Ousmane Dembele, sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak. 

>> Önce Barça, sonra Çaykur Rizespor forması giydi!

Kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5-1 kazanılan Olympique Lyon maçının ikinci yarısında oyuna giren ve takımının son golünü kaydeden 21 yaşındaki futbolcunun, sol dizindeki sakatlık nedeniyle 3-4 hafta forma giyemeyeceği kaydedildi. 

İspanyol temsilcisiyle bu sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Fransız futbolcu, 13 gol attı.

Kapat