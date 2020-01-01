Barcelona'ya 17'lik yıldız adayı

Geleceğin Iniesta'sı olarak gösterilen 17 yaşındaki Pedro Gonzalez Lopez (Pedri), Barcelona ile resmi sözleşmeyi imzaladı.

Ronald Koeman'ı teknik direktör olarak takımın başına getiren , daha önce anlaştığı Pedro Gonzalez Lopez (Pedri) ile resmi imzayı attı.

17 yaşındaki Pedri, oyun stiliyle Iniesta'yı andırıyor.

İspanya 2. Ligi'nde Las Palmas'tan forma giyen Pedri, babasının Michael Laudrup'u izletmesiyle futbola başladığını belirtirken idolünün Iniesta olduğunu belirtti.

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Geçtiğimiz sezon Las Palmas formasını ligde 36 kez giyen yeni yıldız adayı, 4 gol attı 7 asist yaptı.