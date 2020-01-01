Barcelona'nın yeni başkanı 21 Mart'ta belli olacak
Yorum()
Barça TV / Pep Morata
Beklentilerin çok uzağında kalan ve Lionel Messi kriziyle sıkıntılı günler geçiren Barcelona, yayınladığı resmi açıklamayla başkanlık seçiminin ne zaman yapılacağını duyurdu.
Açıklamada yeni başkanın 20-21 Mart'ta yapılacak seçimle belirleneceği belirtildi.
Bilindiği üzere Lionel Messi her ne kadar Barcelona'da kalmaya karar verse de, kulübün mevcut başkanı Josep Bartomeu'nun yönetiminden memnun olmadığını dile getirmişti.
Olağan Genel Kurul ise Real Madrid'in konuk edileceği 25 Ekim 2020 tarihinde yapılacak.
Öte yandan salgın nedeniyle kulübün gelirlerinde 315 milyon euroluk (yüzde 30) bir azalma olduğu ifade edildi.