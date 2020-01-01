Barcelona

Barcelona'nın yeni başkanı 21 Mart'ta belli olacak

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Bartomeu
Barça TV / Pep Morata
Katalan ekip, başkanlık seçiminin 20-21 Mart 2021 tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

Beklentilerin çok uzağında kalan ve Lionel Messi kriziyle sıkıntılı günler geçiren Barcelona, yayınladığı resmi açıklamayla başkanlık seçiminin ne zaman yapılacağını duyurdu.

Açıklamada yeni başkanın 20-21 Mart'ta yapılacak seçimle belirleneceği belirtildi.

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Bilindiği üzere Lionel Messi her ne kadar Barcelona'da kalmaya karar verse de, kulübün mevcut başkanı Josep Bartomeu'nun yönetiminden memnun olmadığını dile getirmişti.

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