Barcelona'nın üçüncü opsiyonu Coman

Katalan devi, Neymar ya da Lautaro Martinez'i transfer edememesi durumunda gözünü Kingsley Coman'a çevirecek.

yaz döneminde bir hücum oyuncusu transferi için çalışmalarını sürdürürken seçeneklerini netleştiriyor.

Katalan devi, eski oyuncusu Neymar'ı 2019 yazında takıma döndürmeyi başaramazken bu yaz bu transfer için bir çaba daha sarf edecek. Barça, aynı zamanda, 'in dikkat çeken santrfor oyuncusu Lautaro Martinez'i de listesinde bulunduruyor.

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'nın ünlü gazetesi Bild'e göre Barcelona'nın bu iki isim dışında bir planı da var: Kingsley Coman.

Daha fazla takım

Kulüp, Coman'ın 'ten transferini Neymar ve Martinez planlarının suya düşmesi halinde devreye sokmayı planlıyor. 23 yaşındaki futbolcunun diğer iki isme göre çok daha ucuza gelme ihtimali nedeniyle Barça bu transferi ciddi bir şekilde değerlendiriyor.

Coman'ın Bayern'le sözleşmesi 2024'te sona erecek.