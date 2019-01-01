Barcelona'nın transfer listesinde Neymar yok

Barcelona Başkanı, ismi Katalan ekibiyle anılan Neymar hakkında konuştu.

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, Neymar'ın Katalan ekibine dönüşü hakkındaki spekülasyonların önünü kesti.

Brezilyalı oyuncu 2017 yılında, 222 milyon euro'luk rekor bir bonservis bedeliyle Barça'dan ayrılıp Paris Saint-Germain'in yolunu tutmuştu.

Goal'ün edindiği bilgilere göre Barça, Paris'te mutsuz olduğu söylenen 27 yaşındaki oyuncunun dönüşü için kulübün kapısını her zaman açık tutuyor.

Ancak Bartomeu, PSG'nin bu transfere olumlu yaklaşmayacağını ve Neymar'ın Barça'ya olası dönüşü için herhangi bir girişimlerinin olmadığını söyledi:

"Onlarla konuşmadım. Ne Neymar ne de babası Barcelona'ya dönmek için beni aradılar. Gelecek sezona hazırlanıyoruz ve listemizde Neymar yok. O PSG'nin oyuncusu ve onların Neymar gibi birini bırakacaklarını düşünmüyorum."

24 Ocak'ta Strasbourg'u yendikleri Fransa Kupası maçında ayak tarak kemiğinden sakatlanan ve en az 10 hafta sahalardan uzak kalacak olan Brezilyalı futbolcu bu sezon PSG formasıyla 23 maça çıktı, 20 gol attı.