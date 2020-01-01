Barcelona'nın takım otobüsü kayboldu

İspanya Süper Kupası maçları için Suudi Arabistan'da bulunan Barcelona'nın takım otobüsü, Cidde şehrinde kayboldu.

İspanya Süper Kupa Yarı Final karşılaşması için 'da bulunan 'nın maçı hazırlıkları talihsiz bir engelle karşılaştı.

Katalan ekibi son hazırlıklarını teknik direktör Ernesto Valverde ve tecrübeli futbolcu Sergio Busquets'in basın toplantısına katılacağı Al-Ittihad Sport City'de yapmaya karar verdi ancak işler planlandığı gibi gitmedi.

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Basın toplantısı ve antrenman için yola çıkan takım otobüsü, Al-Ittihad tesislerine değil, - karşılaşmasının oynandığı King Abdullah Sports City Stadyumu'na gitti. Ancak şanssızlıklar bununla da bitmedi ve takım otobüsü, iki tesis arasındaki yaklaşık 65 km'lik bölgede yolu kaybetti ve trafiğin de etkisiyle Al-Ittıhad tesislerine oldukça geç varabildi.

Antrenmandan sonraya ertelenen basın toplantısında söze "Artık şehri daha iyi tanıyoruz" diyerek espirili bir dille yaklaşan Ernesto Valverde, "Ufak bir hata oldu. Real Madrid - Valencia maçının oynanacağı stadyuma gittik. Bunu gelmeden biraz önce fark ettik ancak sonrasında trafikte yolumuzu bulmakta zorlandık." sözleriyle durumu açıkladı.

Yeni formatıyla dört takım arasında yarı final ve final maçlarıyla oynanan İspanya Süper Kupası'nın ilk maçında Real Madrid, Valencia'yı mağlup ederek finale yükseldi. 9 Ocak Perşembe günü oynanacak Barcelona - Atletico Madrid karşılaşmasının kazananı ise finalde Real'in rakibi olacak.