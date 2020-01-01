Barcelona'nın Neymar planı: 17. maddeyi devreye sokacaklar

Futbol dünyasında çok bilinmeyen bir FIFA kuralı, Barcelona'nın Neymar'ı transfer etmesini sağlayabilir.

, Neymar'ı transfer edebilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor.

Katalan devi, 2017 yazında PSG'nin 222 milyon euro'luk serbest kalma bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Neymar'ı yeniden kadrosuna katabilmek için geçtiğimiz yıl elinden geleni yapmış fakat ekibiyle bonservis konusunda anlaşamamıştı.

Yaz döneminde bu transferi gerçekleştirmek için bir hamle daha yapacaklar. Hem de her zamankinden daha da hırslı bir hamle...

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ESPN'in edindiği bilgilere göre, Barça, sezon sonunda PSG'deki üçüncü yılını bitirecek olan Neymar'ı FIFA'nın transfer mevzuatındaki 17. maddede belirtilen koşullar üzerinden düşük bir meblağ ile kadrosuna katmayı deneyecek.

17. madde ne söylüyor?

Mevzuatta pek de bilinmeyen 17. maddeye göre 28 yaşından önce sözleşme imzalamış bir futbolcu, kontratındaki üç yılı tamamladıktan sonra belli bir ücret karşılığında kontratını feshedebilme hakkına sahip. "Meşru gerekçe" olmadan kontrat iptalini düzenleyen bu madde , 2001 yılında FIFA'nın transfer mevzuatı yürürlüğe girerken, Avrupa Komisyonu'nun sporcuların seyahat ve çalışma özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesiyle kurumu tüm transfer aktivitelerini yasaklamakla tehdit etmesiyle ortaya çıktı. FIFA, AB sınırları içerisinde seyahat ve çalışma özgürlüğü haklarıyla ters düşmemek adına böyle bir maddeyi transfer mevzuatına ekledi.

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Bundan ilk yararlanan futbolcu ise İskoç Andy Webster idi. Hearts'ta forma giyen Webster 2006 yılında kontratının bitimine bir yıl kala dönemin Premier Lig ekibi Wigan Athletic'e transfer oldu. Sonrasında mahkemelere uzanan sürecin ardından CAS, Webster'ın Hearts'a sadece 150 bin pound ödemesine hükmetti.

Transferlerdeki kritik önemiyle Bosman Kuralı'na benzetilen bu madde, kulüpler tarafından pek kullanılmıyor fakat Barcelona, Neymar için gözünü kararttı ve hukukçularla temaslarını başlattı.

Barcelona, 28 yaşındaki Neymar'ı 'nin veliahtı olarak görüyor ve PSG'de umduğunu bulamayan Brezilyalı golcü de Katalan devine dönmek istiyor.