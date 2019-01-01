Barcelona'nın listesi hazır: Mbappe ve Kane

Transfer için önceliğini santrfora yönelten Barcelona, Kylian Mbappe ve Harry Kane'i listesine ekledi.

Luis Suarez'in yerine geçebilecek bir santrfor arayan , şimdiden çalışmalarına başladı.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre kulübün transfer listesinin ilk sıralarında, yazın ile anılan Kylian Mbappe ve Harry Kane yer alıyor. Roberto Firmino'nun isminin de gündeme geldiği öne sürülürken Barcelona'nın daha genç isimlere yöneldiği belirtildi. Listenin geri kalanında forması giyen 20 yaşındaki Arjantinli futbolcu Lautaro Martinez ve 'ın İngiliz yıldızı Marcus Rashford'un yer aldığı iddia edildi.

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2017'den beri ile yükselen çıkışını sürdüren Mbappe, PSG forması ile şu ana kadar 65 kez ağları havalandırdı ve 31 asiste imzasını attı. Öte yandan Real Madrid ile daha önce adı geçen Harry Kane, ile geçirdiği 9 sezonda toplam 275 resmi maçta 178 kez gol attı ve 29 asist yaptı.

Listenin iddialı diğer iki ismine bakıldığında Lautaro Martinez, geçtiğimiz sezon transfer olduğu Inter'de 52 maça çıkarak 16 gol attı ve 3 asist yaptı. Milli Takımı'nda da kendine yer bulan 22 yaşındaki futbolcu, 14 maçta 9 gol atmayı bildi.

Kırmızı Şeytanlar'ın ekim ayı sonunda 22 yaşına girecek golcüsü Rashford ise kulübüyle çıktığı 197 maçta 54 gol ve 23 asistlik bir performans sergiledi.