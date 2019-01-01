Barcelona'nın ilk hedefi Neymar değil Fabian Ruiz

Barcelona’nın gelecek sezon için Napoli forması giyen Fabian Ruiz’i transfer etmek istediği iddia edildi.

Katalan gazetesi El Mundo Deportivo’nun manşetten verdiği habere göre Fabian Ruiz, gelecek yaz ’nın transferdeki bir numaralı hedefi olacak.

Barcelona 2018 yazında Fabian Ruiz için ’in kapısını çalmış ancak hızlı davranan 30 milyon euro ödeyerek futbolcuyu kadrosuna katmıştı.

23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, Napoli formasıyla çıktığı 49 resmi maçta 8 gol atıp 5 de asist yaparak takımına katkı verdi.

“Napoli’de kalmak isterim”

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Öte yandan Ruiz geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Napoli’de mutlu olduğunu ve takımla olan sözleşmesini uzatabileceğini söylemişti.

Ruiz, “Dört yıllık kontratım daha var ve burada mutluyum. Kulübüm ve menajerlerim yeni sözleşme üzerinde konuşuyorlar. Umarım uzlaşırlar” ifadelerini kullanmıştı.

El Mundo Deportivo’ya göre Barça yönetimi, gelecek yaz takımdan ayrılma ihtimalleri olan Rakitic ve Vidal’in yerlerini bu futbolcunun doldurabileceğine inanıyor.